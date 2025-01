Bollicinevip.com - Colpo di scena al GF: Jessica abbandona, Helena eliminata

Leggi su Bollicinevip.com

dial GF:Una settimana di tensioni e sorprese nella Casa più famosa d’ItaliaLa casa del Grande Fratello continua a vivere momenti di grande tensione. Dopo l’uscita volontaria diMorlacchi nei giorni scorsi, ieri seraPrestes è stataa sorpresa dal pubblico durante una diretta carica di emozioni., che aveva lasciato la Casa in polemica con il provvedimento disciplinare che l’aveva coinvolta insieme ae Ilaria Galassi, è tornata per un confronto diretto con la modella brasiliana. Contrariamente alle aspettative, lo scontro non ha assunto toni accesi. Le due si sono parlate con una certa calma, cercando di chiarire quanto accaduto.Il giudizio di Beatrice Luzzi sulle protagonistePrestess PH IGha ribadito di essersi sentita minacciata dai comportamenti didurante il loro percorso, sottolineando come certe dinamiche abbiano superato il limite della convivenza civile.