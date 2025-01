Ilrestodelcarlino.it - Ciccioli frena: "Bisogna approfondire, si rischia di indebolire il sistema"

È fondamentale un approfondimento sul progetto di Link Campus University per l’istituzione di due nuovi corsi di Medicina nelle Marche per l’anno accademico 2025-2026: quello di Medicina e Chirurgia nelle sedi di Fano e Ascoli; uno di Odontoiatria e Protesi dentaria a Macerata. Non una contrarietà a prescindere, ma uno slittamento e una riflessione per coinvolgere, nei tempi e modi adeguati, i nostri eccellenti atenei marchigiani pubblici con i quali tarare al meglio le eventuali partnership. Così Carlo, europarlamentare di Fratelli d’Italia dopo la presentazione dell’iniziativa del progetto di Link Campus University nelle Marche che ha già registrato la preoccupazione dei sindacati e dei rettori degli atenei marchigiani. Dopo i commenti entusiastici di Mirco Carloni e Guido Castelli, parlamentari di Lega e FdI,, proponendo "l’apertura di un tavolo ad hoc in Regione per dare alle istituzioni territoriali la giusta cabina di regia nei confronti di un’iniziativa privata che, se non adeguatamente esaminata, rischierebbe di alterare eundi formazione universitaria che a livello regionale è più che soddisfacente, soprattutto in ambito medico-scientifico.