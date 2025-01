Cultweb.it - Chi è Kate Middleton, principessa del Galles e futura regina britannica?

Catherine Elizabeth, meglio conosciuta come, è oggi una delle figure più iconiche della famiglia reale. Nata a Reading il 9 gennaio 1982, è diventata la primadeldalle origini borghesi senza nemmeno un filo di sangue blu nelle vene. La sua lunga relazione con il principe William ed il successivo matrimonio, l’hanno trasformata in uno dei membri più amati di casa Windsor, capace di oscurare anche i personaggi più importanti della famiglia come, ad esempio, la “suocera” Camilla. Tra le due, infatti, sembra non ci sa un grande trasporto.L’aspetto più importante nella vita di, comunque, è stato soprattutto il legame affettivo con la sua famiglia d’origine. I genitori Michael e Carole, provengono da umili origini ed hanno cresciuto i loro figli,, Pippa e James, nella normalità assoluta nonostante il successivo benessere ottenuto.