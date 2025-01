Gamberorosso.it - Chi è il miglior barman italiano nel mondo

Si chiama Gabriele Armani ilbartenderall'estero. Lo ha decretato una giuria di addetti ai lavori con una prima consultazione, poi confermata dal voto online del pubblico e infine sancita con un premio assegnato nell’ambito dei Barawards 2024 da Bargiornale. «Il giovane talento - si legge in una nota - ha saputo conquistare i giudici grazie alla sua creatività, precisione e capacità di trasformare ogni cocktail in un'opera d'arte».Chi è Gabriele ArmaniNato nel 2000, Armani ha trascorso i primi anni tra Gaby e Fontainemore, in Valle d'Aosta. Cresciuto tra i tavoli e i sapori del ristorante di famiglia, ha studiato all'École Hôtelière di Châtillon, dove ha maturato la passione per ildel bar. Nel 2019 si trasferisce a Barcellona per uno stage di cinque settimane al Paradiso, il celebre locale di Giacomo Giannotti (vincitore dello stesso premio nel 2019).