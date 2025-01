Ilfoglio.it - Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere in Venezuela dal 15 novembre

Leggi su Ilfoglio.it

di 45 anni originario di Venezia, è stato arrestato inlo scorso 15. Quel giorno ha mandato l'ultimo messaggio a sua madre - Armanda, oggi intervistata da Repubblica. "Il 15mi ha inviato l’ultimo messaggio su Whatsapp, era arrivato appena in aeroporto. Da allora più niente", dice la donna. "Era solito darci notizie dei suoi spostamenti per farci stare tranquilli. Ci sentivamo ogni giorno con messaggi o videochiamate perché voleva essere informato sulla salute del papà. Nella scorsa estate si era trattenuto a casa per un periodo più lungo, proprio per farci compagnia".era arrivato inlo scorso 17 ottobre e stava lavorando per la ong Humanity & Inclusion, che aiuta le persone con disabilità. È stato fermato mentre stava viaggiando dalla capitale Caracas a Guasdalito, nel sudovest del paese - spiegano i familiari insieme con il loro avvocato, Alessandra Ballerini, che è la legale anche della famiglia Regeni.