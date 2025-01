Davidemaggio.it - Cecilia Sala a Che Tempo Che Fa

Colpaccio di Fabio Fazio, che si assicura la prima ospitata in TV di. La giornalista romana, arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre, domenica sarà ospite di CheChe Fa.Lo annuncia direttamente il conduttore via social, che avrà così laalla prima puntata del 2025, in diretta sul Nove domenica 19 gennaio.La giornalista, dopo 21 giorni di detenzione in Iran, è rientrata in Italia l’8 gennaio, il giorno stesso in cui è stata liberata.Domenica @chechefa torna con. @pic.twitter.com/iPumoLCeGl— Fabio Fazio (@fabfazio) January 15, 2025a CheChe Fa Davide Maggio.