Caso Emanuela Orlandi, la rivelazione shock dell'amico: "Mi chiamò e baciò, poi mi disse addio"

, la: “Mi”Nell’intricatoriguardante la scomparsa diora spunta la testimonianza Pierluigi Magnesio, amico d’infanzia della ragazza, che ha rivelato di aver ricevuto un saluto di “” dalla giovane poco prima di svanire nel nulla.L’uomo, oggi 57enne, è stato convocato per il prossimo 16 gennaio dalla commissione Bicamerale presieduta dal senatore Andrea De Priamo.Anche Magnesio, che si è confessato “innamoratissimo” di, abitava in Vaticano così come la ragazza scomparsa secondo quanto rivelato in una video-intervista rilasciata sul canale Youtube del giornalista e scrittore Igor Patruno.“Vi comunico una cosa inedita che accadde circa una settimana prima della scomparsa – ha dichiarato l’uomo durante la diretta – Erano le otto di sera, stava per arrivare l’ora di cena, quando dagliscattava il coprifuoco, e noi ci trovavamo all’interno del Vaticano, sotto casa di