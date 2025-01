Quifinanza.it - Caso Alessandra Todde in Giunta, ipotesi nuove elezioni in Sardegna

Leggi su Quifinanza.it

Ilarriva in. Si tratta di una tappa fondamentale, ma anche piuttosto lunga. Giuseppe Frau, presidente della, ha già confermato che si prenderanno tutti i 90 giorni di tempo concessi per legge per decidere in merito alla decadenza della presidente della Regione.Si tratta della conferma che sarà unlungo e complesso, ma soprattutto che porta a riflettere sulla legge elettorale a elezione diretta del presidente della Regione. Questo ruolo non può essere sostituito senzae anche ladovrebbe dimettersi, insieme al Consiglio regionale. Una catena di eventi che, a loro volta, sono in stallo fino all’espressione della decisione.si è così detta “legittimata ad andare avanti” e ha il tempo per farlo, tra un ricorso e l’altro.Come si è arrivati aldi decadenza perRipassiamo cosa è successo inda inizio anno.