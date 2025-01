Liberoquotidiano.it - Capitale cultura 2027, presentata candidatura di Mazzarino

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Questo dossier non è un progetto fatto a tavolino, non c'è una struttura progettuale preconfezionata. Questo progetto mette in rete alcune cose che già esistono". Con queste parole il professor Roberto grossi ha presentato oggi, nella sala Piersanti Mattarella al Palazzo Reale di Palermo, ladidella. Il dossier è un "progetto certamente ambizioso", come spiega Grossi, che vede protagonista, l'unica città siciliana in competizione con altre 16 importanti realtà italiane, tra cui Reggio Calabria, Pompei, Brindisi, Gallipoli, Savona, La Spezia, Pordenone. E che, come tiene a precisare il sindaco di, Domenico Faraci, "rappresenta un processo di riprogrammazione economica e sociale centrata sui valori dell'arte, dellae della natura.