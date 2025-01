Ilrestodelcarlino.it - Calzaturiero e casa, le priorità di Moris Guidi

Bilancio dei primi sei mesi da sindaco di area centrosinistra a San Mauro Pascoli per, 51 anni. Avvocato dal 2004, è stato assessore esterno a Lavori pubblici e ambiente nella giunta della sindaca Luciana Garbuglia dal 2002 al 2004 e assessore all’urbanistica nelle giunte del sindaco Miro Gori dal 2004 al 2014. Quale è il bilancio di questi primi sei mesi? "E’ stato un primo periodo di lavoro molto intenso, portato avanti con spirito di squadra con assessori e consiglieri che ringrazio. In questa fase iniziale ci siamo concentrati sul portare a termine alcune progettualità già avviate dalla precedente amministrazione e gettare le basi per il futuro del paese, prevedendo in bilancio quasi 4 milioni di investimenti nel 2025. Sono stati anche mesi di ascolto e confronto con cittadini e associazioni".