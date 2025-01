Lanazione.it - Calcio. Terza: Pappiana e Treggiaia che vittorie!

Pisa 15 gennaio 2025 – Nel girone A diCategoria il Porta a Lucca vince 2 – 4 sul campo del fanalino di coda CB Pisa ed allunga prepotentemente in classifica salendo a quota trentasei punti a più dieci sulle inseguitrici Fabbrica e. I giallorossi di mister Micomonaco segnano quattro reti con la doppietta di Bahiti e le reti di Romei e Pagliai. Trentacinque reti segnate e solo dieci subite per il Porta a Lucca, miglior attacco e miglior difesa del campionato. I Punti di vantaggio sono tanti, anche perché come visto le inseguitrici si annullano nelle giornate: questa volta ilha ottenuto un grande risultato andando a vincere sul campo del Fabbrica di Peccioli per 0 – 2. Le reti di Carmignani e Gionfriddo consentono alla squadra di mister Pistoia di agganciare al secondo posto proprio i diretti avversari.