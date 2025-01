.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 15^ giornata dei gironi B e C

L’Ostra batte in casa la Castelfrettese e si porta a -3 dalla capolista. Quarta vittoria consecutiva per il Borghetto, il Montemarciano vince contro il Marzocca segnando al 91?. In ottica play-off successi importanti per Real Cameranese e Borgo Minonna. In coda il Pietralacroce batte la Filottranese e manda all’ultimo posto la Sampaolese. Colpo del Castelbellino a Castelleone di Suasa. Si interrompe la nostra collaborazione con il “better” Vitaliano CosentinoVALLESINA, 15 gennaio– Siamo al girone di boa ine le gare15^non hanno deluso le attese.In particolare nel girone B, dove la capolista Castelfrettese, già campione d’inverno, ha ceduto alla sorpresa Ostra: i “Frogs”, da una possibile fuga, ora vedono il ritorno a -3squadra di mister De Filippi.