Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Toscana. Avventura finita! Il Foiano ha esonerato Argilli

anzitempo l’di Stefano(nella foto) sulla panchina della Nuova. Fatale all’ex bandiera della Robur (ed allenatore del settore giovanile bianconero con una breve ‘reggenza’ in prima squadra in serie D nel 2020/21) il ko interno di domenica scorsa contro la Colligiana e soprattutto una classifica deficitaria col penultimo posto a quota 17 insieme alla Fortis Juventus a più tre sull’attuale fanalino di coda, la Sinalunghese. "Il direttivo della Nuova, dopo una sofferta e combattuta riflessione sull’andamento dei risultati della prima squadra, ha deciso con dispiacere di sollevare Stefanodall’incarico di allenatore. La società ringrazia Stefano per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura tutto il meglio per il suo futuro.