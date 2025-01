Brescia rissa furiosa in centro | si picchiano anche con bastoni e sedie – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Calci, pugni e bastonate. Alcuni utilizzano persino ledei bar lungo la strada per colpire. Ungirato da un residente dei palazzi vicini cattura i minuti di violenza. La violenta scena si svolge in corso Giuseppe Garibaldi a, nel cuore della città. Un pomeriggio violento, quello di martedì 14 gennaio, quando due gruppi di giovani si sono affrontati poco dopo le 14, sotto lo sguardo incredulo dei passanti e dei negozianti della zona.IldellaTutta questa violenza ha suscitato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. La discussione sarebbe iniziata all’interno di un negozio di frutta, per poi trasformarsi in unache ha coinvolto numerosi individui, causando il panico in quella parte della strada neldella città. Alcuni dei coinvolti hanno utilizzato oggetti contundenti, tra cuiin metallo, e uno dei feriti sarebbe stato colpito con una lama di tipo non ancora identificato.