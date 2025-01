Quotidiano.net - Borsa di Milano chiude in rialzo: mercati europei positivi dopo inflazione USA

Ladi(+1,49%)in netto, in linea con gli altri listini. Iritrovano il clima positival'degli Stati Uniti, in linea con le attese, e le scommesse degli investitori sul taglio dei tassi da parte della Fed. Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in calo a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,69%. A Piazza Affari in luce Prysmian (+4,4%). Bene anche Inwit, Recordati e Unipol (+2,9%). Festeggiano le banche con Unicredit (+2,03%), alle prese con l'offerta su Banco Bpm (+1,6%). In crescita Popolare Sondrio (+1%), Mps (+0,5%), Intesa (+0,1%). Poco mossa Bper (+0,01%). Sale Generali (+1,1%), in attesa del Cda del 20 gennaio sul cui tavolo dovrebbe esserci l'intesa di massima con Natixis. Acquisti su Tim (+0,5%),la decisione dei giudici su Vivendi ed in attesa delle valutazioni sull'offerta per Sparkle.