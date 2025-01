Donnapop.it - Bomba sui Beckham, l’amante di David parla della loro relazione quando lui era già sposato con Victoria: «Amante fantastico»

Leggi su Donnapop.it

Come ricorderanno i più informati, ai tempi in cuigiocava a Madrid, un grosso scandalo coinvolse il calciatore e la sua famiglia, compresa – ovviamente – sua moglie.All’epoca si vociferò che il giocatore di calcio avesse un’. La donna in questione, Rebecca Loos, all’epoca aveva 25 anni ed era la segretaria di: fu proprio lei a raccontare di aver avuto un flirt con il marito di, facendore di questo dettaglio tutto il mondo.Ovviamente, il diretto interessato si era affrettato a smentire tutto, ma qualcuno vocifera chegli abbia fatto pagare a lungo quello scandalo, che inevitabilmente coinvolgeva anche lei. Comunque, a distanza di ben vent’anni,– o presunta tale – diè tornata areliaison.