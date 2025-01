Cultweb.it - Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, come finisce la pellicola del 2020 con protagonista Margot Robbie

ofe laditermina con lo scioglimento dell’impero di Roman Sionis, in seguito alla morte dello stesso criminale. Con i soldi e il diamante rinvenuti, Helena Bertinelli, Dinah Lance e Renee Montoya fondano il gruppo di vigilantes,of.Dopo lunghi anni di relazione,) e Joker (Jared Leto) decidono definitivamente di separarsi. Per ricominciare, una sera, l’ex psichiatra si reca nei pressi di un club di proprietà del signore del crimine Roman Sionis (Ewan McGregor), dove viene catturata in seguito a una rissa. Notando la situazione, la cantante Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell) accorre in suo soccorso, liberandola.Non essendo la notizia di dominio pubblico, sulla sua separazione dal clown principe del crimine,decide una sera di far saltare in aria la Ace Chemicals, il luogo che aveva dato inizio ufficialmente alla sua storia d’amore.