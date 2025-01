Ilrestodelcarlino.it - Biometano a Gaibanella. Arpae, ok alla centrale. Il sindaco: "Un’assurdità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non poteva non suscitare polemiche.ha dato parere favorevolerealizzazione dell’impianto adi, generando l’indignazione del primo cittadino Alan Fabbri che, fra le altre cose, annuncia l’intenzione di ricorrere al Tar. "Trovo assurda e delegittimante una legge che permetta di andare in deroga a un parere unanime del Consiglio comunale – così Fabbri – . Ci stiamo già attivando per fare ricorso al Tar". Il primo cittadino ricorda infatti come "lo scorso 2 dicembre il Consiglio comunale aveva compiuto un atto di grande responsabilità, votando unanimemente contro il permesso di costruire in deroga per l’edificazione di un secondo impianto a. Già come giunta, a ottobre, avevamo espresso il parere negativo, parere poi confermato dai consiglieri di maggioranza e opposizione a dicembre".