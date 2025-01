Liberoquotidiano.it - Biden, ultima figuraccia mondiale. Arriva 2 ore dopo Trump e sbrocca: "Ma è uno scherzo?" | Video

L', grottescadi Joe: annuncia l'accordo sulla tregua tra Israele e Hamas. due oreDonald. Assume toni quasi surreali la conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca in cui il presidente uscente degli Stati Uniti ripete, né più né meno, quanto già comunicato dal suo successore in pectore sul social Truth. The Donald aveva per la verità bruciato non solo il democratico, a cui subentrerà ufficialmente il prossimo 20 gennaio, ma pure tutti gli altri leader mondiali comunicando in anteprima il successo dei negoziati. "Oggi,molti mesi di intensa diplomazia da parte degli Stati Uniti, insieme a Egitto e Qatar, Israele e Hamas hanno raggiunto un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi. Questo accordo fermerà i combattimenti a Gaza, aumenterà l'assistenza umanitaria tanto necessaria ai civili palestinesi e riunirà gli ostaggi alle loro famiglieoltre 15 mesi di prigionia", sono le parole di, accompagnato in diretta dalla sua vice Kamala Harris (sconfitta malamente daalle ultime presidenziali lo scorso novembre) e dal segretario di Stato Antony Blinken.