Oasport.it - Berrettini-Rune, la sfida più attesa del 2° turno. Anche Sinner spettatore interessato

Nella mattinata italiana di giovedì 16 gennaio andrà in scena alla John Cain Arena il match tra Matteoe Holger, con in palio un posto ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2025 di tennis. Quello tra l’azzurro ed il danese rappresenta indubbiamente il secondopiù intrigante e atteso dell’intero tabellone di singolare maschile, per palmarès e livello attuale dei due protagonisti.non è riuscito (per un soffio) ad entrare tra le 32 teste di serie dell’Happy Slam, esponendosi così alla possibilità di incrociare un big del circuito già al primo o al secondo incontro del torneo. Il sorteggio ha generato dunque questo succoso scontro diretto tra due outsider di lusso della manifestazione, entrambi capaci in passato di attestarsi nelle prime 6 posizioni della classifica mondiale.