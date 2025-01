Ilrestodelcarlino.it - Basket, derby senza i tifosi di Rimini: assenti anche gli ultras forlivesi. Ecco i motivi

Forlì, 15 gennaio 2025 – Glinon saranno sulle tribune dell’Unieuro Arena in occasione deldi domenica contro. La decisione è stata presa dallo spicchio più ‘caldo’ dei, in un comunicato ufficiale firmato da tutti i gruppi della curva biancorossa. Una decisione legata a doppio filo, naturalmente, al divieto di trasferta imposto ai residenti nella provincia di, che non potranno acquistare biglietti per ildel fine settimana. “Davanti all’ennesimo scempio – si legge nella nota dei–, ci troviamo costretti a dire basta. Domenica noi non ci saremo”. Ilè l’esdell’intero campionato, affermano i gruppi. Un match atteso da inizio stagione che,le tifoserie al gran completo, perde quasi di significato. "Se non ci stanno loro, non ci saremo nenoi”, si afferma nel comunicato.