Barcellona-Atalanta, il biglietto per il settore ospiti del Montjuic costa 54 euro

Comprare unneldello stadio olimpico diper la partita del 29 gennaio (ultima giornata di League Phase) per i tifosi dell’la bellezza di 54. È quanto comunicato dalla società nerazzurra nella giornata di mercoledì 15 gennaio in una nota ufficiale con tutte le informazioni per le modalità d’acquisto del tagliando.Il prezzo è stato fissato dal, il quale ha rispettato il tetto massimo imposto dall’Uefa di 60. Certo è che si tratta di una cifra comunque piuttosto elevata, soprattutto in considerazione del fatto che la partita non si gioca al Camp Nou, oggetto di lavori di ristrutturazione non ancora ultimati, ma al, che dalla scorsa stagione è diventata la casa provvisoria dei blaugrana. Il numero di biglietti a disposizione dei nerazzurri dovrebbe essere indicativamente di poco inferiore ai tremila.