.com - Bando Valore Artigiano, dalla Regione Lazio 6 milioni per le imprese

ROMA (ITALPRESS) – Seidi euro alleartigiane del territorio per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore: è quanto prevede il nuovo”, annunciato oggi, alla presenza di Roberta Angelilli, vicepresidente dellae assessora allo Sviluppo economico, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Erino Colombi, presidente di CNA, Antonio Fainella, segretario regionale di Confartigianato, Danilo Barduzzi, direttore Centro Studi di Casartigiani, e Francesco Marcolini, presidente diInnova.L’iniziativa è parte del Piano Triennale per l’Artigianato 2024-2026 e rappresenta un impegno concreto per la tutela e la promozione del comparto. Iloffre contributi a fondo perduto per due tipologie di progetti.