Lettera43.it - Bafta 2025, niente da fare per La chimera: tutte le nomination

Leggi su Lettera43.it

daper Ladi Alice Rohrwacher ai. Pur presente nella longlist per i migliori film non in lingua inglese, non è entrato nella cinquina degli Oscar britannici, annunciate dalla British Academy Film Awards in diretta streaming. A contendersi lo scettro saranno Kneecap, commedia low budget in lingua irlandese, il brasiliano Ainda estou aqui (I’m still here), La leggenda del fico sacro, All We Imagine As Light e soprattutto Emilia Perez, dominatore dei Golden Globes. Il film di Jacques Audiard domina con 11, secondo solo a Conclave, thriller ambientato in Vaticano, primo con 12. Delusione anche per Challengers di Luca Guadagnino, rimasto a secco, e per Nicole Kidman, esclusa fra le migliori attrici nonostante l’ottima performance in Babygirl. Fra i 24 interpreti candidati, per 14 si tratta della prima volta in assoluto.