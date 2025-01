Laprimapagina.it - Automobili elettriche: domande e risposte per chi si avvicina a questo mondo

Leggi su Laprimapagina.it

Leoggi rappresentano il meglio che il settorestico possa offrire. Acquistando una nuova e innovativa macchina elettrica si entra in unfatto di vantaggi e di convenienza. Con i loro motori garantiscono consumi davvero bassi, e in più sono rispettose dell’ambiente, visto che non producono CO2. Sono in tanti a pensare di comprare uno di questi modelli all’avanguardia, ma prima di farepasso vorrebbero saperne di più.Permotivo abbiamo deciso di rispondere allepiù diffuse relative alla mobilità elettrica.Usano solo l’elettricità?Molti si chiedono se questeutilizzino davvero solo ed esclusivamente l’energia elettrica. La risposta è sì: hanno motori alimentati da una batteria agli ioni di litio, in cui si accumula elettricità.