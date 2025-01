Spazionapoli.it - Atalanta-Napoli, Conte avvisato: il messaggio scudetto di Gasperini

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime – Per la prossima sfida tra l’ed il, di fatto, lo stessoha mandato un.Il, dopo aver battuto domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona il Verona di Paolo Zanetti, è atteso da un big match contro importante. Sabato sera, infatti, gli azzurri scenderanno sul campo del Gewiss Stadium per sfidare l’di Gian Piero.Proprio la ‘Dea’ ha appena pareggiato per 1-1 contro la Juventus di Thiago Motta. A passare in vantaggio sono stati i bianconeri con Kalulu, ma poi l’ha pareggiato con Mateo Retegui. Nel post gara del Gewiss Stadium, tra l’altro, lo stesso Gian Pieroha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo match contro la squadra di Antonioironizza: “? Crocevia per lo”Il tecnico bergamasco, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha parlato così della sfida con il:“Crocevia? Per vincere lo(ride, ndr).