Anteprima24.it - Associazione culturale Flussi Aps, giovedì la presentazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di16 gennaio si terrà alle 18:00 presso Palazzo Paolo V la conferenza stampa didell’APS. Durante lo svolgimento della stessa interverranno alcuni soci fondatori della stessa, a partire dal Presidente Lombardi Mattia, il Vice Presidente Orlacchio Stefano, il Segretario Benedetto Narsete, la co-responsabile alla comunicazione Cecere Antonella e sarà possibile conoscere in questa occasione tutti gli altri membri del nucleo fondante.Sarà altresì possibile iscriversi e scambiare opinioni e progetti per migliorare il territorio del Sannio, dando particolare rilevanza al ruolo svolto dalla cultura, dall’arte e dall’aggregazione per raggiungere tale obiettivo.L'articoloAps,laproviene da Anteprima24.