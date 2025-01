Dilei.it - Ascolti tv del 14 gennaio, Black out 2 contro Zorro. Guerra tra fiction

Il martedì sera in tv è dedicato alle. Su Rai1 ha debuttato la seconda stagione diout – Le verità nascoste con Alessandra Preziosi, mentre su Canale5 è andata in onda una nuova puntata di Amore e Vendetta –out 2 su Rai1, con Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino e Marco Rossetti, è iniziato dove è terminata la prima stagione. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tante verità nascoste contenute in questa seconda stagione.