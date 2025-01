Ilrestodelcarlino.it - Arriva Romano Prodi: si parla di Europa, Italia e disordine mondiale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabatosarà a Fabriano per presentare il suo ultimo libro "Il dovere della speranza". L’incontro pubblico con l’ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Commissione europea si terrà alle 17 nella sala convegni del Palazzo del Podestà. Il libro, scritto assieme al giornalista Massimo Giannini, ha come sottotitolo "Le guerre, il, la crisi dell’e i dilemmi dell’" ed è edito da Rizzoli. Si tratta di un dialogo serrato sulla complessa situazione geopolitica internazionale, sulle emergenze che l’Unione europea e il nostro Paese devono saper affrontare, sulla necessità della pace, sulle prospettive della democrazia e sul futuro dei giovani. Fondatore de l’Ulivo e del centrosinistra, ma anche grande esperto di politica industriale, la sua presenza a Fabriano ribadisce anche l’attenzione chenon ha mai smesso di riservare allo sviluppo dei territori che fanno la forza del sistema