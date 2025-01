Puntomagazine.it - Arrestato agente di Polizia Penitenziaria per traffico di droga e corruzione

Scoperti accordi corruttivi con detenuti per l’introduzione di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari in cambio di denaroSi comunica che Personale del Nucleo Investigativo Centrale dellaunitamente al personale del Reparto didella Casa Circondariale di SantaMaria Capua Vetere, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un appartenente allostesso Corpo, in servizio presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V. nell’ambito diprocedimento condotto da questo Ufficio.Il pubblico ufficiale veniva tratto in arresto poiché, durante l’espletamento del proprioservizio, si accingeva a porre nella disponibilità di detenuti del Penitenziario Sammaritano,una quantità di sostanza stupefacente nonché apparati di telefonia mobile.L’Penitenziario, sottoposto a perquisizione personale, risultava aver occultato nr.