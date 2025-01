Quotidiano.net - Apiterapia, che cos’è. “Il miele ma anche il profumo delle arnie e l’apisound: ecco i benefici degli alveari”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio 2025 – Vespa Orientalis - e Vespa velutina, specie aliena - ma non solo. Le api sono minacciatedalla crisi della biodiversità. “Quest’anno c’è stato proprio un esodo di tante famiglie, non hanno trovato più le piante autoctone che le cibavano, sostituite da piante aliene, che non hanno i caratteri utili per le api”. La premessa è di Aristide Colonna, medico in pensione che una decina di anni fa nel Lazio ha fondato, associazione che si propone di fare divulgazione scientifica suidi quel che esce dagli. E dimostra quanto sia importante difendere questi impollinatori per eccellenza., cheSpiega Colonna, medico di base fino al 30 marzo, nella commissione scientifica di Apimondia, costola della Fao: “Ho fondato l’associazione 10 anni fa, prendendo spunto dalla Spagna che frequentavo per lavoro.