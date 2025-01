Calciomercato.it - All’Inter non basta Lautaro: pari con il Bologna. Furia Inzaghi: salta la prossima

I nerazzurri ritrovano i gol dell’argentino, ma vengono fermati dalla squadra di Italiano: il recupero finisce 2-2RieccoMartinez, manon. Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, non disputato per la Supercoppa, il Toro ritrova il gol in campionato ma non è sufficiente per avere la meglio del.L’Inter ritrovaMartinez ma non: solocon il(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Italiano parte meglio e nei primi venti minuti mette alle corde i campioni d’Italia. Orsolini prende un palo, Castro, invece, batte Sommer e regala il vantaggio ai rossoblù. La rete subita rappresenta uno schiaffo per i padroni di casa che iniziano a carburare e in pochi minuti la ribaltano: prima Dumfries deposita in rete una respinta di Skorupski su tiro di Thuram, quindiMartinez conclude alla perfezione una ripartenza:vallo è 2-1.