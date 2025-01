Amica.it - Alla scoperta della Vitamina F: alias, la vitamina della pelle

Il fatto curioso di qualsiasiè che ha un doppio nome. Quello di “” seguita da una lettera e un nome completamente diverso che la indica allo stesso modo. Così laA si chiama anche retinolo, laB3, niacinamide, la E, tocoferolo etc. LaF, una delle vitamine meno menzionate ma molto importante per lo stato di salute e di bellezza, si può chiamare anche Omega 3 e Omega 6. In realtà, è una composizione di questi due grassi essenziali.Quali sono le sue funzioni e i suoi benefici? A cosa serve e, soprattutto, dove si trova tra alimenti, integratori e creme e sieri per il viso? Conosciuta anche con il soprannome di ““, è indispensabile per favorire il benesserecute.