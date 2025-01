Unlimitednews.it - Alcaraz e Djokovic al 3° turno degli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Carlose Novakal terzo, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollarii) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del tabellone, ha liquidato il giapponese Yoshihito Nishioka (65 Atp) in tre set con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-4. “Penso che stare in campo il meno possibile nei primi turni dei tornei del Grande Slam sia un grande vantaggio per quando il torneo entra nel vivo. Mi sento benissimo e sono molto concentrato – le parole dello spagnolo riportate da Supertennis -. Oggi ho servito veramente bene ed è quello su cui abbiamo lavorato molto nel corso della preparazione. Al primoho faticato, ma oggi sono molto soddisfatto del rendimento del mio servizio.