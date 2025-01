Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, ecco la stretta. Senza il codice sanzioni salate

sugli. Dal 2 gennaio infatti tutte le strutture ricettive per registrarsi sulle piattaforme online quali Booking o Airbnb necessitano del Cin, il ’identificativo nazionale’, rilasciato dal ministero del Turismo. Dovrà essere indicato online, nelle attività promozionali, e anche all’esterno della struttura, su una targhetta. Comporta una serie di obblighi quali installare estintori e dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio e del gas combustibile, e per chi non rispetta le regole lesono pesanti. Si va da 800 a 8.000 euro se non si possiede il Cin, da 500 a 5.000 se non lo si espone e da 600 a 6.000 se manca uno dei requisiti di sicurezza. "È evidente che con questa norma – scrive Federalberghi in una nota – l’intento del legislatore è quello di contrastare il fenomeno del sommerso (il Cin sarà tracciato anche sul 730 dei privati) così come dare risposta alla levata di scudi di molti sindaci delle principali città turistiche, che vorrebbero arginare il fenomeno degli".