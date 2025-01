Affitti brevi a Bergamo gli imprenditori più diligenti | l’885% delle strutture registrato regolarmente

Bergamonews.it - Affitti brevi, a Bergamo gli imprenditori più diligenti: l’88,5% delle strutture registrato regolarmente

Dopo una fase sperimentale avviata nel giugno dello scorso anno, a partire dall’1 gennaio 2025 è entrata ufficialmente in funzione la Banca dati nazionalericettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche: attraverso un apposito portale del Ministero del Turismo (BDSR) è infatti possibile verificare quali operatori del settore si siano allineati con l’obbligo di munirsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN), che i titolari sono tenuti ad esporre e indicare in ogni annuncio promozionale.L’obiettivo è quello di implementare il coordinamento informativo tra i dati dell’amministrazione statale e territoriale, fornendo un mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale e contrastando al tempo stesso forme irregolari di ospitalità che possono manifestarsi in alcuni contesti.