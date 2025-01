Donnapop.it - Affari Tuoi, Alec il concorrente dell’Emilia Romagna torna in tv? Ecco dove potremmo vederlo

è stato uno dei pacchisti di, approdato nello studio di Stefano De Martino lo scorso 4 dicembre. A quanto pare, il giovanepotrebbere presto in televisione, malo vedremo?Arrivando nello studio di, presentandolo, Stefano De Martino dichiarava quanto segue: “Ora un attimo di attenzione. Chi vi ricorda questo ragazzo? Diciamo che è la mia versione aggiornata. Lui è più bello, più giovane, più vivo. E adesso diamogli il benvenuto“. Da quel momento,è stato rinominato il “fratello” del conduttore. View this post on InstagramA post shared by(@magnibaraldi)Magni Baraldi – questo il suo nome completo – ha 24 anni e viene da Castelvetro di Modena; è nato l’11 settembre del 2000 ed è un campione di atletica e football americano, come conferma anche il suo profilo Instagram (che trovate cliccando QUI).