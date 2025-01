Zonawrestling.net - AEW/ROH: Danhausen e la moglie annunciano di aspettare un figlio

Ancora buone notizie per, dopo il suo ritorno a ROH Final Battle 2024, lui e laLauren Jilesdiil loro primo. Il tutto è avvenuto grazie ad un post sui social media di, dove si possono vedere le radiografie che raffigurano il feto.Surprise! pic.twitter.com/esYuRd9r6u—(@AD) January 13, 2025ricordiamo è già il patrigno della prima figlia della.Vedremo se oltre a questa buona notizia, aumenterà anche il tempo TV in AEW del wrestler, visto che dopo la curiosità iniziale si è sempre di più ridotto fino a sfociare in una lunga assenza.