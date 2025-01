Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Arnaldo Cesarini, colonna della politica riccionese

Riccione piange la scomparsa di, storico dirigente del Pci Pds. Se n’è andato lunedì dopo aver lottato contro un male che non perdona. Avrebbe compiuto 81 anni a marzo. Di carattere docile, gentile, ma determinato, perspicace e fortemente intuitivo,era fortemente innamoratosua Riccione, ha abbracciato lada giovanissimo. Appena ventenne,si iscrisse al Pci, per poi diventane segretario. Cominciò da lì il suo grande impegno politico, che nel 1980 per alcuni mesi lo indusse a seguire la scuola di partito in Unione Sovietica. Dal 1985 al 1990 fu pure segretario del PciValconca, incarico che fu richiamato a rivestire successivamente anche a Riccione nel 1990, traghettando così il partito dal Pci ai Pds. Fu allora che, con la sua tattica raffinata, con altri compagni, indusse Terzo Pierani a mollare lo scranno da sindaco, dopo tantissimi anni.