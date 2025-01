Thesocialpost.it - Addio a Stefano Borra, lo chef garbato che ha fatto brillare Torino

torinese di talento, ha lasciato un segno indelebile nella scena gastronomica della città. Nato nel 1972, si è spento alla vigilia di Natale, ma il suo ricordo verrà onorato giovedì 16 gennaio alle 11.30 nella chiesa Beata Vergine delle Grazie di Corso Einaudi, 23.Leggi anche: È morto Fausto Cogliati, autore e produttore di Eros Ramazzotti e Ultimoera conosciuto per il suo stile unico,di tecnica, fantasia e un’innata capacità di mettere a proprio agio chiunque entrasse nel suo ristorante. Nel 2007 aveva aperto il VO in via Provana, un luogo che nel 2012 ha conquistato la stella Michelin, quandocontava ancora poche stelle.Una carriera fatta di esperienze internazionaliha costruito il suo percorso con dedizione e studio, portando nel capoluogo piemontese le esperienze accumulate nei grandi ristoranti d’Europa.