Lettera43.it - Acea e Gse, accordo per l’efficientamento energetico e l’integrazione delle fonti rinnovabili

e il Gestore dei servizi energetici (Gse), società del ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, hanno firmato unvolto a favorire la diffusione della sostenibilità nei settori in cui operano attraverso interventi di efficientamentoe di integrazione. La collaborazione intende, inoltre, favorire la realizzazione di nuovi investimenti per la promozione della sostenibilità e l’innovazione tecnologica nello sviluppoinfrastrutture nella disponibilità disocietà del Gruppo e valorizzare gli asset produttivi esistenti, contribuendo alla riduzione dei consumi anche attraverso l’utilizzo degli strumenti regolati e l’accesso ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gse. Il protocollo, efficace dalla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di tre anni.