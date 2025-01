Zaia scatenato | FdI vuole il Veneto? Bene ma le nostre strade si separano Niente lezioni da chi da 30 anni è in Parlamento

Leggi su Open.online

Il governatore del, Luca, non ha intenzione di tenere ancora per se le sue opinioni sullo scontro che riguarda il terzo mandato (e, nelle more, anche il pressing per non rimandare le regionali al 2026, come invece chiede lui). A margine di una conferenza dedicata alla Sanità veneta, dice forte e chiaro: «Se ci fosse lo sblocco dei mandati è ovvio che mi ricandiderei, darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo». Non si definisce in guerra, ma sache i suoi elettori lo seguono: «Io non sto facendo alcuna battaglia sul terzo mandato – precisa -, ma l’aspetto più importante è quello dei veneti. Non ci siamo mai trovati di fronte a una chiamata del popolo come questa. E nessuno risponde al popolo». La frecciata a MeloniLa questione del terzo mandato «è un’anomalia tutta nostra», dice ancora.