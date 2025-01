Zonawrestling.net - WWE: JBL sarà a Raw la prossima settimana

La nuova era della WWE su Netflix è appena cominciata, ma abbiamo già un’idea di come cambieranno gli show, almeno in questa prima fase: più nomi “grossi”, più ospiti mainstream e più nomi noti del passato, per attirare e fare sentire più a loro agio i nuovi fan che si collegano allo show. E dopo il pieno di leggende per il debutto e un secondo episodio più incentrato sui wrestler attuali, c’è già l’annuncio per il primo ospite dell’episodio di lunedì prossimo.Ritorno per un Hall of FamerCome annunciato dalla WWE sui social media, infatti, JBLpresente nel prossimo episodio di Raw, verosimilmente unendosi al tavolo dei commentatori. Lo stesso ex campione WWE e Hall of Famer ha espresso la sua gioia per il suo ritorno, che avverrà nel “suo” Texas.Honored and happy to be headed home to Texas and to @wwe Raw.