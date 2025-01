Ilrestodelcarlino.it - Volontari della Croce Rossa in lutto. È scomparso l’ex presidente Bavusi

E’ morto Domenico. Aveva 69 anni e si è spento dopo un periodo di malattia. E’ stato commissario del comitato di Pesaroitaliana edel Comitato provinciale, ambiente nel quale era molto conosciuto, sia dai vertici che dalla base: "Una persona impegnata per gli altri e per l’associazione e che aveva a cuore il servizio", dice Franco Fiumani, ex. "Una bravissima persona, educata e rispettosa verso tutti e che ha sempre tenuto alti i valori e i principinostra associazione, facendo delato una scelta di vita. Amato da tutti, ci mancherà, ma lo porteremo con noi", aggiunge Gianfranco Ioele,. Ildel comitato di Pesaro Davide Lombardi esprime tutta la sua "gratitudine e di tutto il Comitatodi Pesaro per l’impegno profuso da Domenico nell’instillare in tutti ii principi fondamentali di: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza,età, unità e universalità.