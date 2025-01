Thesocialpost.it - Violenti contro la polizia, la soluzione di Rita Dalla Chiesa: “Niente galera, li manderei a pulire”

Leggi su Thesocialpost.it

«Questi ragazzi non si possono più permettere di attaccare le forze dell’ordine!». Lo sfogo di, deputata di Forza Italia, è arrivato durante la puntata di Quarta Repubblica andata in onda lunedì 13 gennaio su Rete 4. L’ex conduttrice, visibilmente indignata, ha commentato i recenti episodi di violenzagli agenti registrati nelle città italiane, da Roma a Bologna, coinvolgendo in particolare i centri sociali.Leggi anche: Violenze di Capodanno a Milano, la furia di Del Debbioil suo ospite: “In Italia una ragazza va dove c***o vuole”L’appello diParlando direttamente alle telecamere,ha voluto ricordare che «sotto le loro divise c’è sempre un ragazzo come voi. Ricordatevelo». Ha poi lanciato un messaggio alla politica, esortandola a sostenere gli agenti: «La politica dovrebbe mettere quel poliziotto nelle condizioni di prendere questi ragazzi, mettere loro le manette e portarli via.