Venezuelacooperante italiano arrestato

19.10 Dal 15 novembre non si hanno più notizie di Alberto Trentini, un cooperanteil quale è stato fermato dalle autorità del Venezuela dove si trovava in missione con la Ong Humanity & Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. Lo rende noto la famiglia di Trentini. Il cooperanteera arrivato in Venezuela il 17 ottobre del 2024. Il 15 novembre è stato fermato a un posto di blocco mentre si recava da Caracas a Guasdalito. Non si conoscono le imputazioni contestate a Trentin.