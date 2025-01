Lanazione.it - Valentina Culicchi e Rocco Zocco a capo delle Uosd nutrizione clinica dell’Asl

Arezzo, 14 gennaio 2025 – L’Azienda Usl Toscana sud est ha definito la nuova organizzazione della, l’unità operativa semplice dipartimentale deputata all’erogazione dei servizi diartificiale (enterale e parenterale), di integrazione, con l'aggiunta di nutrienti per le diete nelle patologie oncologiche e nella disfagia, e a supporto medico per i disturbi del comportamento alimentare. La direzione delladi, afferente al Dipartimento medicina interna e specialità mediche diretto dal dottor Massimo Alessandri, è stata affidata alla dottoressaper l’area sud (provincia di Grosseto e Campostaggia) e al dottorper l’area est (provincia di Arezzo, Valdichiana Senese e Amiata Senese). La dott.ssa, grossetana, laureata in Medicina e specializzata in Scienza dell’Alimentazione all’Università di Siena, fino a pochi giorni fa aveva coordinato le tre zone provinciali: «Ringrazio tutti i colleghi, il personale dell'UOP di Dietetica e gli infermieri afferenti al servizio diper l'ottimo gioco di squadra che ha permesso di ben operare in questa fase di transizione che è durata più di un anno - dichiara- l'ambito di intervento della nostra disciplina è in costante espansione e in stretto dialogo con molti reparti, laddove alle patologie già presenti possa assommarsi il rischio di una nuova problematica come quella della mal