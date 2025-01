Secoloditalia.it - Va allo stadio con mamma e papà, la scuola gli annulla la giustificazione: «Assenza non autorizzata»

È costata cara al piccolo Sammy, e potrebbe costarlo ancora di più ai genitori, la partecipazione alla partita della sua squadra del cuore in orario scolastico. Il giovanissimo tifoso del Newcastle è stato inquadrato dalle telecamere mentre esultava per la vittoria sull’Arsenal e laapportata alla suanon è stata ritenuta valida dallache ha scritto ai genitori.Lalaal bimbo andatocon«Gentili genitori, vi informiamo che l’di Sammy per martedì 7 gennaio 2025 sarà ora classificata come nona causa della copertura mediatica che lo mostrava ad una partita di calcio a Londra. Non esitate a contattarci se desiderate discutere ulteriormente questo argomento», ha scritto la. La vicenda è stata ripresa dalla pagina Facebook di Away Day Tours, che segue eventi sportivi.