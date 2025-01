Usa | elezione esclude condanna per Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.51 Se non fosse stato eletto presidente, Donaldsarebbe statoto per le interferenze sul risultato delle elezioni del 2020: lo si legge nel rapporto del procuratore speciale Jack Smith, del quale è stata autorizzata la pubblicazione,citato da media americani Il "punto di vista del dipartimento di Giustizia secondo cui la Costituzione proibisce incriminazione e azione penale di un presidente è categorico e non dipende dalla gravità dei crimini,dalla forza delle prove o dai meriti dell'accusa,che l'Ufficio sostiene in pieno".