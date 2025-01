Ilrestodelcarlino.it - Università Emilia Romagna, in arrivo 8 nuovi corsi di laurea: ecco quali

Bologna, 14 gennaio 2025 — Prepararsi in vista del futuro, quando si entrerà ufficialmente nel mondo del lavoro e sarà necessario primeggiare con le proprie skill in un mercato ricco di persone preparate come quello odierno. È questo l’obiettivo al quale punta la Regione, che in vista del prossimo anno scolastico, assieme alledei rispettivi territori, potenzierà l’offerta di studio con ottodi. Di questi, cinque saranno in lingua inglese: tre all’di Parma, uno a Bologna e il rimanente a Modena-Reggio. Il parere favorevole è arrivato dal Comitato regionale di Coordinamento delledell’(Co.Re.Co), in attesa dell’ok finale da parte del Cun (il Consiglio universitario nazionale), dell’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e del ministero dell’e della Ricerca.